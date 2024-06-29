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Фото В воскресенье будет сухая и солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Justs Kravalis / TVNET GRUPA

В воскресенье будет солнечно и сухо, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в Латвии будет сухо, ожидается незначительная облачность. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит +26…+27 градусов, в Курземе на побережье залива будет немного прохладнее - от +23 до +25 градусов.

В Риге днем также ожидается сухая и малооблачная погода. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +27…+28 градусов.

К середине дня ультрафиолетовый (UV) индекс солнечной радиации достигнет уровня от среднего до высокого, поэтому не рекомендуется долгое время находиться под действием прямых солнечных лучей.

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