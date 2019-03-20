Ср, 20.03.2019
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В ближайшие дни потеплеет до +12

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Pūpoli

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В следующие три дня в Латвии немного повысится температура воздуха, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

В следующие три дня в Латвии немного повысится температура воздуха, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Погоду определяет северная оконечность антициклона, вдоль которой проходят атмосферные фронты, поэтому часто будет облачно, возможен дождь и усиление ветра.

Минимальная температура в ночные и утренние часы составит -1..+5 градусов, днем будет от +4 до +12 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", с воскресенья станет прохладнее. В конце марта ожидаются дождь и снег, сильный ветер, ночная температура будет опускаться ниже нуля.

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