В ближайшие дни потеплеет до +12

В следующие три дня в Латвии немного повысится температура воздуха, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Погоду определяет северная оконечность антициклона, вдоль которой проходят атмосферные фронты, поэтому часто будет облачно, возможен дождь и усиление ветра.

Минимальная температура в ночные и утренние часы составит -1..+5 градусов, днем будет от +4 до +12 градусов.