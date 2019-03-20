В ближайшие дни потеплеет до +12

В следующие три дня в Латвии немного повысится температура воздуха, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В следующие три дня в Латвии немного повысится температура воздуха, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Погоду определяет северная оконечность антициклона, вдоль которой проходят атмосферные фронты, поэтому часто будет облачно, возможен дождь и усиление ветра.
Минимальная температура в ночные и утренние часы составит -1..+5 градусов, днем будет от +4 до +12 градусов.
Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", с воскресенья станет прохладнее. В конце марта ожидаются дождь и снег, сильный ветер, ночная температура будет опускаться ниже нуля.