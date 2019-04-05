С воскресенья погода испортится, возможен снег

До понедельника максимальная температура воздуха еще будет составлять +11..+16 градусов, прохладнее будет местами на морском побережье. До воскресенья будет преобладать слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, затем он сменит направление на северное.

На следующей неделе возможен не только дождь, но и снег, сильные осадки ожидаются местами в первой половине недели.