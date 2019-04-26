Идем на рекорд: пятница в Латвии будет жаркой

Этот день станет не только самым теплым в Латвии с сентября, но, возможно, это будет самое жаркое 26 апреля в истории наблюдений. Так, по данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среду, до этого самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в этот день, составляет +25,8 градусов, рекорд был установлен в 1952 году.