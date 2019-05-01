Синоптики: 1 мая будет последним теплым днем перед заморозками

В среду, 1 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +16..+20 градусов, на побережье - до +11..+15 градусов, прогнозируют синоптики.
Среда станет самым теплым днем на этой неделе. Следующий раз, когда температура воздуха приблизится к +20 градусам, ожидается не раньше 9 мая, поскольку в ближайшие дни в Европу придут воздушные массы из Арктики.
1 мая будет преимущественно солнечным, в восточной части страны увеличится количество облаков, существенных осадков не ожидается. Медленный ветер во многих местах сменится умеренным западным, юго-западным ветром.
В Риге будет дуть медленный ветер, ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит около +19 градусов, в прибрежных районах будет немного прохладнее.
В регионе Балтийского моря образовывается циклон, под влиянием которого во многих местах Латвии пройдут дожди. Атмосферное давление в среду утром понизилось до 757 миллиметров ртутного столба на уровне моря.