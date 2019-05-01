Синоптики: 1 мая будет последним теплым днем перед заморозками

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. Следующий раз, когда температура воздуха приблизится к +20 градусам, ожидается не раньше 9 мая, поскольку в ближайшие дни в Европу придут воздушные массы из Арктики.

1 мая будет преимущественно солнечным, в восточной части страны увеличится количество облаков, существенных осадков не ожидается. Медленный ветер во многих местах сменится умеренным западным, юго-западным ветром.

В Риге будет дуть медленный ветер, ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит около +19 градусов, в прибрежных районах будет немного прохладнее.