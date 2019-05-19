Вс, 19.05.2019
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Воскресенье будет самым жарким днем с начала 2019 года
Лето?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В это воскресенье, 19 мая, в Латвии первый раз в этом году воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики.

Почти по всей стране максимальная температура превысит +25 градусов. 

В связи с умеренным восточным, юго-восточным ветром, более прохладная погода сохранится на Курземском побережье Рижского залива, где температура воздуха поднимется до +17 ... + 21 градусов.

Погода ожидается сухая и преимущественно солнечная, небо будет ясным.

В Риге температура воздуха составит до +27..+28 градусов, будет дуть умеренный  восточный и юго-восточный ветер.

До этого дня самая высокая температура в этом году, зарегистрированная в Латвии, составила +27 градусов 27 апреля и 18 мая.

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