Воскресенье будет самым жарким днем с начала 2019 года
В это воскресенье, 19 мая, в Латвии первый раз в этом году воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики.
Почти по всей стране максимальная температура превысит +25 градусов.
В связи с умеренным восточным, юго-восточным ветром, более прохладная погода сохранится на Курземском побережье Рижского залива, где температура воздуха поднимется до +17 ... + 21 градусов.
Погода ожидается сухая и преимущественно солнечная, небо будет ясным.
В Риге температура воздуха составит до +27..+28 градусов, будет дуть умеренный восточный и юго-восточный ветер.
До этого дня самая высокая температура в этом году, зарегистрированная в Латвии, составила +27 градусов 27 апреля и 18 мая.