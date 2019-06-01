В первый день июня потеплеет до +21 градуса

В субботу в Латвии ожидается более теплая и солнечная погода, чем в пятницу, сообщает агентство LETA.
Больше всего солнце будет светить в восточной части страны, облачнее будет в Курземе. Начиная с запада, количество облаков увеличится и в других районах Латвии, осадков не прогнозируется.
Температура воздуха повысится до +17..+21 градуса, на западном побережье Курземе - до +14 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.
В Риге между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +20 градусов.