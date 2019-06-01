Сб, 1.06.2019
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В первый день июня потеплеет до +21 градуса

Иллюстративное фото

ФОТО: AFI

В субботу в Латвии ожидается более теплая и солнечная погода, чем в пятницу, сообщает агентство LETA.

Больше всего солнце будет светить в восточной части страны, облачнее будет в Курземе. Начиная с запада, количество облаков увеличится и в других районах Латвии, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха повысится до +17..+21 градуса, на западном побережье Курземе - до +14 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

В Риге между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +20 градусов.

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