Прогноз погоды на понедельник: тепло и солнечно

Южный, юго-восточный ветер будет слабым, в Курземе - умеренным.

Температура воздуха к вечеру повысится до +20..+25 градусов, примерно на 1 градус меньше будет местами на побережье Рижского морского залива. Теплее всего будет в Курземе.

В Риге весь день будет солнечно, слабый юго-восточный ветер, воздух во второй половине дня прогреется до +22..+23 градусов.