Пн, 3.06.2019
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Прогноз погоды на понедельник: тепло и солнечно

ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник в Латвии будет преимущественно солнечная и сухая погода, прогнозируют синоптики.

Южный, юго-восточный ветер будет слабым, в Курземе - умеренным.

Температура воздуха к вечеру повысится до +20..+25 градусов, примерно на 1 градус меньше будет местами на побережье Рижского морского залива. Теплее всего будет в Курземе.

В Риге весь день будет солнечно, слабый юго-восточный ветер, воздух во второй половине дня прогреется до +22..+23 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон, атмосферное давление на уровне моря повысилось до 766 мм ртутного столба.

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