Во вторник в Латвию придет настоящая жара

Минимальная температура воздуха на рассвете составит от +8 градусов местами в восточной части Латвии до +17 градусов на Курземском морском побережье.

Днем воздух прогреется до +25..+28 градусов, на несколько градусов меньше будет местами на морском побережье.

Небо будет преимущественно ясным, южный ветер - слабым до умеренного.

В Риге температура воздуха в ночь на вторник понизится до +15 градусов, в пригородах - до +12..+14 градусов. При умеренном южном ветре и ясном небе днем воздух прогреется до +27..+28 градусов.