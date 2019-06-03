Во вторник в Латвию придет настоящая жара

Во вторник в Латвии тоже будет сухая и солнечная погода, станет жарче, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха на рассвете составит от +8 градусов местами в восточной части Латвии до +17 градусов на Курземском морском побережье.
Днем воздух прогреется до +25..+28 градусов, на несколько градусов меньше будет местами на морском побережье.
Небо будет преимущественно ясным, южный ветер - слабым до умеренного.
В Риге температура воздуха в ночь на вторник понизится до +15 градусов, в пригородах - до +12..+14 градусов. При умеренном южном ветре и ясном небе днем воздух прогреется до +27..+28 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в связи с ожидаемой в Риге и на остальной территории Латвии 4-8 июня жарой до +31 градуса объявил желтое предупреждение.