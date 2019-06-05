В среду ожидается рекордная жара - до +31 градуса!

Температура воздуха повысится до +27..+31 градуса, местами на побережье будет прохладнее.

Самая высокая температура воздуха 5 июня в Латвии была зарегистрирована в 1956 году, когда воздух прогрелся до +30,4 градусов.

Будет доминировать слабый южный ветер, на побережье - морской бриз.

Ожидается небольшая облачность. Местами в Курземе и на границе с Беларусью во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

В Риге сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит около +30 градусов.