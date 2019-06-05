Латвию ждут три дня гроз с ливнями и градом

В четверг грозовые ливни ожидается местами по стране, больше осадков будет в Курземе. В пятницу и субботу грозы пройдут уже на большей части территории Латвии. Местами они принесут интенсивный дождь и сильные порывы ветра, локально возможны буря и град.

Максимальная температура воздуха составит +27..+32 градуса, прохладнее будет на побережье. В конце недели западный, северо-западный ветер принесет холодные воздушные массы.

В воскресенье облака уйдут на восток, и на побережье воздух прогреется до +15..+20 градусов, в остальной части страны - до +2-..+25 градусов.