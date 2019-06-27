Синоптики обещают ветреную и солнечную пятницу

В пятницу, 28 июня, в Латвии сохранится сильный северный, северо-западный ветер, в Латгале и на востоке Видземе ветер будет сильнее, чем сегодня, прогнозируют синоптики.
В ночь на пятницу ветер утихнет, и только на побережье сохранятся порывы до 20 метров в секунду. Днем скорость ветра порывами по всей Латвии составит до 14-19 м/с.
Погода будет солнечной, дожди возможны только ночью на востоке страны.
Температура воздуха ночью понизится до +10..+16 градусов, днем повысится до +17..+21.
В Риге в пятницу будет переменная облачность без осадков. Скорость северного, северо-западного ветра составит 18 м/с.
Температура повысится с +15 градусов ночью до +19 днем.