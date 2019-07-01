В ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы

В ближайшие сутки над Латвией с запада пройдет дождевой фронт, который принесет дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Во вторник дожди пройдут уже на большей части территории страны, местами интенсивные. Между облаками выглянет и солнце. Западный, юго-западный ветер порывами будет достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +12..+16 градусов, днем составит +17..+22 градуса.
В Риге во вторник ожидается частичная облачность и кратковременный дождь. Западный, юго-западный ветер порывами будет дуть до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, днем не превысит +22 градуса.