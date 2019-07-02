Во вторник ожидаются дожди с грозами; возможен и град

Во вторник на большей части территории Латвии пройдут дожди, местами ожидаются грозы с ливнями, локально возможен и град, сообщает агентство LETA.
Будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер. Самые сильные порывы - до 20 метров в секунду - образуются в связи с дождевыми и грозовыми тучами. Сильный ветер ожидается и под влиянием циклона, самые сильные порывы ожидаются во второй половине дня и вечером в южной части страны, начиная с Курземе.
Иногда будет выглядывать солнце, которое прогреет воздух до +17..+22 градусов.
В Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, а воздух прогреется до +21 градуса.