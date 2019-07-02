Во вторник ожидаются дожди с грозами; возможен и град

Будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер. Самые сильные порывы - до 20 метров в секунду - образуются в связи с дождевыми и грозовыми тучами. Сильный ветер ожидается и под влиянием циклона, самые сильные порывы ожидаются во второй половине дня и вечером в южной части страны, начиная с Курземе.