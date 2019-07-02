Вт, 2.07.2019
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Во вторник ожидаются дожди с грозами; возможен и град

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник на большей части территории Латвии пройдут дожди, местами ожидаются грозы с ливнями, локально возможен и град, сообщает агентство LETA.

Будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер. Самые сильные порывы - до 20 метров в секунду - образуются в связи с дождевыми и грозовыми тучами. Сильный ветер ожидается и под влиянием циклона, самые сильные порывы ожидаются во второй половине дня и вечером в южной части страны, начиная с Курземе.

Иногда будет выглядывать солнце, которое прогреет воздух до +17..+22 градусов. 

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, а воздух прогреется до +21 градуса.

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