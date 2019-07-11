Чт, 11.07.2019
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Температура воды в водоемах - от +15 до +18 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Температура воды в реках и озерах Латвии сейчас примерно такая же, как в море, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в море на латвийском побережье утром в четверг составляла +15..+17 градусов. В некоторых озерах и больших реках вода была на градус теплее, в Лиелупе температура воды составляет +19 градусов.

Уровень воды в реках в последнюю неделю повысился на 5-50 см.

В ближайшие дни при солнечной погоде к вечеру вода в водоемах может стать на 1-3 градуса теплее, прогнозируют синоптики.

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