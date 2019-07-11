Температура воды в водоемах - от +15 до +18 градусов

Температура воды в море на латвийском побережье утром в четверг составляла +15..+17 градусов. В некоторых озерах и больших реках вода была на градус теплее, в Лиелупе температура воды составляет +19 градусов.

Уровень воды в реках в последнюю неделю повысился на 5-50 см.