Температура воды в водоемах - от +15 до +18 градусов

Температура воды в реках и озерах Латвии сейчас примерно такая же, как в море, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в море на латвийском побережье утром в четверг составляла +15..+17 градусов. В некоторых озерах и больших реках вода была на градус теплее, в Лиелупе температура воды составляет +19 градусов.
Уровень воды в реках в последнюю неделю повысился на 5-50 см.
В ближайшие дни при солнечной погоде к вечеру вода в водоемах может стать на 1-3 градуса теплее, прогнозируют синоптики.