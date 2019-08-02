На следующей неделе немного потеплеет

В начале следующей недели погоду будет устанавливать зона высокого давления - осадки прекратятся, чаще будет светить солнце. Температура воздуха сохранится как и в последние дни, но к середине недели западный ветер принесет в Латвию более теплые воздушные массы, и столбик термометра местами поднимется выше отметки в +20 градусов.

В понедельник будет облачно, без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер, а воздух прогреется до +15..+19 градусов. Подобная погода будет и во вторник, когда максимальная температура воздуха составит +21 градус. В среду также будет облачно, с прояснениями, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха достигнет +19..+24 градусов. В четверг ожидается дождь и температура воздуха как в среду.

Согласно последним прогнозам, в концу недели к Латвии с запада приблизится широкий циклон, который принесет несколько зон осадков и порывистый ветер.

В конце недели погоду будет устанавливать область низкого давления, ожидается преимущественно облачная погода. В пятницу и субботу местами возможны дожди, а в воскресенье территорию Латвии пересечет зона осадков, пройдут дожди, локально возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, ночью местами ожидается туман.