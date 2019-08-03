В субботу местами пройдут дожди

В субботу погодные условия устанавливает небольшая зона низкого давления, поэтому ожидается переменная облачность, которая местами, главным образом в Курземе и Видземе, принесет дождь. Возможна и гроза.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +16..+21 градуса, но местами в Видземе не будет теплее +14 градусов.