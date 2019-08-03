Сб, 3.08.2019
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В субботу местами пройдут дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Сегодня в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, но местами ожидается и кратковременный дождь, сообщает агентство LETA.

В субботу погодные условия устанавливает небольшая зона низкого давления, поэтому ожидается переменная облачность, которая местами, главным образом в Курземе и Видземе, принесет дождь. Возможна и гроза.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +16..+21 градуса, но местами в Видземе не будет теплее +14 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, с утра ожидается кратковременный дождь, однако оставшийся день пройдет без значительных осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха повысится до +18..+19 градусов.

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