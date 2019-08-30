В последний день лета будет тепло и без осадков

Днем солнце прогреет воздух до +21..+26 градусов. Как ночью, так и днем по всей Латвии ожидается слабый ветер или безветренная погода.

В Риге в последний день августа почти не будет ветра, облака будут закрывать небо только частично, осадков не ожидается. Температура воздуха на восходе составит около +15 градусов, а во второй половине дня поднимется до +24 градусов.