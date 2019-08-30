В последний день лета будет тепло и без осадков

В субботу, которая станет последним днем календарного лета, солнце будет чередоваться с облаками, дождя не ожидается, а вторая половина дня будет по-летнему теплой, прогнозируют синоптики.
Ночью ожидается облачная погода, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +10..+16 градусов.
Днем солнце прогреет воздух до +21..+26 градусов. Как ночью, так и днем по всей Латвии ожидается слабый ветер или безветренная погода.
В Риге в последний день августа почти не будет ветра, облака будут закрывать небо только частично, осадков не ожидается. Температура воздуха на восходе составит около +15 градусов, а во второй половине дня поднимется до +24 градусов.