Пт, 30.08.2019
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В последний день лета будет тепло и без осадков

ФОТО: PA/Scanpix

В субботу, которая станет последним днем календарного лета, солнце будет чередоваться с облаками, дождя не ожидается, а вторая половина дня будет по-летнему теплой, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается облачная погода, местами образуется туман, температура воздуха понизится до +10..+16 градусов.

Днем солнце прогреет воздух до +21..+26 градусов. Как ночью, так и днем по всей Латвии ожидается слабый ветер или безветренная погода.

В Риге в последний день августа почти не будет ветра, облака будут закрывать небо только частично, осадков не ожидается. Температура воздуха на восходе составит около +15 градусов, а во второй половине дня поднимется до +24 градусов.

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