Вт, 10.09.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В среду ожидается сильный ветер, местами пройдут ливни

В среду ожидается сильный ветер, местами пройдут ливни

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие сутки циклон с юга Балтийского моря направится на север, поэтому в Латвии усилится ветер, а Курземе затронут сильные дожди, сообщает агентство LETA.

В ночь на среду в Курземе, а днем и в Земгале и на юге Видземе порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду, ночью в Лиепайском порту ожидаются порывы до 23 метров в секунду.

В Курземе как ночью, так и днем ожидается дождь, местами он будет затяжным и сильным - количество осадков может достичь 30 миллиметров. Ливни ожидаются и на северо-западе Курземе. При этом на большей части страны ожидаются сухая погода и небольшая облачность.

Температура воздуха с утра составит +11..+16 градусов, днем - от +15..+18 градусов в дождливом Курземе и под Айнажи до +19..+23 градусов в остальной Латвии.

В Риге в среду ожидается небольшая или переменчивая облачность, без осадков. Ночью южный ветер немного стихнет, а воздух остынет до +14 градусов, днем же ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +21..+22 градусов.

Читать также

НАВЕРХ