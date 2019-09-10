В среду ожидается сильный ветер, местами пройдут ливни

В ночь на среду в Курземе, а днем и в Земгале и на юге Видземе порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду, ночью в Лиепайском порту ожидаются порывы до 23 метров в секунду.

В Курземе как ночью, так и днем ожидается дождь, местами он будет затяжным и сильным - количество осадков может достичь 30 миллиметров. Ливни ожидаются и на северо-западе Курземе. При этом на большей части страны ожидаются сухая погода и небольшая облачность.

Температура воздуха с утра составит +11..+16 градусов, днем - от +15..+18 градусов в дождливом Курземе и под Айнажи до +19..+23 градусов в остальной Латвии.