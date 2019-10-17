Синоптики обещают пасмурный и дождливый четверг

В четверг, 17 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во многих районах пройдет дождь, возможно также образование тумана, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит + 10 .. + 14 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, скорость порывов которого на западном побережье Курземе достигнет 15 метров в секунду.
В Риге ожидается облачный день, временами будет идти небольшой дождь.
Южный ветер станет слабее, однако во второй половине дня ожидается умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +13 градусов.