Чт, 17.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Синоптики обещают пасмурный и дождливый четверг

Дождливый день в столице. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 17 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во многих районах пройдет дождь, возможно также образование тумана, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит + 10 .. + 14 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, скорость порывов которого на западном побережье Курземе достигнет 15 метров в секунду.

В Риге ожидается облачный день, временами будет идти небольшой дождь.

Южный ветер станет слабее, однако во второй половине дня ожидается умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +13 градусов.

Читать также

НАВЕРХ