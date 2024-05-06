Во вторник ожидается солнечная, но не слишком теплая погода

Ночью в Латвии еще будет пасмурно, главным образом, в южной части страны продолжат идти дожди, но начиная с севера облачность постепенно начнет уменьшаться. Ветер ожидается северный, от слабого до умеренного, местами на побережье с порывами скоростью до 15 м в секунду (м/с).

Температура воздуха ночью понизится до +1...+5 градусов, а в некоторых районах на востоке страны даже ожидаются заморозки до -1 градуса.

Во вторник будет преимущественно солнечно и без осадков, только на востоке страны сохранится более густая облачность. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, который местами на побережье в порывах усилится до 15 м/с. Воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В Риге днем тоже будет солнечно и сухо. Сохранится северный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит +9...+11 градусов.

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