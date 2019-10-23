В конце недели погода изменится, а затем придут холода

Согласно новейшему прогнозу "Global Forecast System", пятница, 25 октября, еще пройдет без существенных осадков, температура воздуха повысится до +13..+16 градусов.

В субботу скорость ветра на побережье может превысить 20 метров в секунду, начиная с северо-запада страны, пройдут дожди, но воздух еще останется теплым.

В воскресенье местами пройдут дожди, температура ночью и днем понизится до +7..+12 градусов.