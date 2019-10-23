В конце недели погода изменится, а затем придут холода

В субботу и воскресенье в Латвии изменятся погодные условия, и под их влиянием следующая неделя ожидается самой холодной с начала осени, прогнозируют синоптики.
Согласно новейшему прогнозу "Global Forecast System", пятница, 25 октября, еще пройдет без существенных осадков, температура воздуха повысится до +13..+16 градусов.
В субботу скорость ветра на побережье может превысить 20 метров в секунду, начиная с северо-запада страны, пройдут дожди, но воздух еще останется теплым.
В воскресенье местами пройдут дожди, температура ночью и днем понизится до +7..+12 градусов.
В последние дни октября будет не теплее +6..-6 градусов, местами образуется снежный покров. Холодно будет и в начале ноября.