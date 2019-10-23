Ср, 23.10.2019
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В конце недели погода изменится, а затем придут холода

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу и воскресенье в Латвии изменятся погодные условия, и под их влиянием следующая неделя ожидается самой холодной с начала осени, прогнозируют синоптики. 

Согласно новейшему прогнозу "Global Forecast System", пятница, 25 октября, еще пройдет без существенных осадков, температура воздуха повысится до +13..+16 градусов.

В субботу скорость ветра на побережье может превысить 20 метров в секунду, начиная с северо-запада страны, пройдут дожди, но воздух еще останется теплым.

В воскресенье местами пройдут дожди,  температура ночью и днем понизится до +7..+12 градусов. 

В последние дни октября будет не теплее +6..-6 градусов, местами образуется снежный покров. Холодно будет и в начале ноября.  

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