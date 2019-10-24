Чт, 24.10.2019
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В пятницу в Латвию придет моросящий дождь

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ближашие сутки в Латвию придут влажные воздушные массы из Центральной Европы, поэтому возможны дымка и моросящий дождь, сообщает агентство LETA.

На высоте полутора километра температура воздуха над Латвией будет близка к рекорду тепла, но вблизи земли ночью и с утра она опустится до +6..+11 градусов, местами на востоке страны - до +2 градусов.

Максимальная температура воздуха в пятницу составит +10..+16 градусов.

Слабый или умеренный юго-восточный ветер сменит направление на юго-западное, и местами на побережье порывы усилятся до 16 метров в секунду.

В пятницу в Риге, скорее всего, будет облачно, возможен моросящий дождь. Температура воздуха составит от +8..+9 градусов ночью до +13 градусов днем.

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