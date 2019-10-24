В пятницу в Латвию придет моросящий дождь

На высоте полутора километра температура воздуха над Латвией будет близка к рекорду тепла, но вблизи земли ночью и с утра она опустится до +6..+11 градусов, местами на востоке страны - до +2 градусов.

Максимальная температура воздуха в пятницу составит +10..+16 градусов.

Слабый или умеренный юго-восточный ветер сменит направление на юго-западное, и местами на побережье порывы усилятся до 16 метров в секунду.