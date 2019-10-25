В субботу местами возможны сильные дожди

Небо будет преимущественно пасмурным. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами на севере Курземе и севере Видземе пройдут сильные дожди.

Во второй половине ночи и с утра юго-западный ветер поутихнет, а температура воздуха опустится до +8..+ 12 градусов. В течение дня скорость порывов юго-западного ветра достигнет 13-18 метров в секунду, на побережье - 23 метров в секунду. Воздух прогреется до +11..+ 15 градусов.