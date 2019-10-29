Во вторник в Латвии ожидается снег с дождем

Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность и воздух прогреется до +2..+7 градусов, сообщает агентство LETA.
Местами ожидаются кратковременные осадки, вечером местами в западной и центральной части страны образуется снежный покров. Отдельные участки дорог могут стать скользкими. Будет дуть умеренный западный и северный ветер.
В Риге выглянет солнце, но местами ожидается дождь и снег, воздух прогреется до +6 градусов.
Погодные условия устанавливают восточный край антициклона и западный край циклона.