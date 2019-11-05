В среду осадков будет меньше, но в Видземе возможен снег

В среду в Латвии будет дождливо, а в Видземе возможен снег. Осадков будет меньше, чем в начале недели, прогнозируют синоптики.
Местами в Видземе, главным образом на севере, может образоваться снежный покров, а дороги обледенеют.
Сохранится преимущественно пасмурная погода. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит 0..+5 градусов, на юге страны местами до +9 градусов.
В Риге в среду будет пасмурная погода и небольшой дождь. Слабый или умеренный северо-восточный ветер сменится восточным ветром, температура воздуха составит +2..+4 градуса.