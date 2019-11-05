Вт, 5.11.2019
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В среду осадков будет меньше, но в Видземе возможен снег

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии будет дождливо, а в Видземе возможен снег. Осадков будет меньше, чем в начале недели, прогнозируют синоптики.

Местами в Видземе, главным образом на севере, может образоваться снежный покров, а дороги обледенеют.

Сохранится преимущественно пасмурная погода. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит 0..+5 градусов, на юге страны местами до +9 градусов.

В Риге в среду будет пасмурная погода и небольшой дождь. Слабый или умеренный северо-восточный ветер сменится восточным ветром, температура воздуха составит +2..+4 градуса.

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