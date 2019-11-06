В ближайшие сутки дожди продолжатся, местами возможен снег

На севере Видземе ожидается также снег, местами на дорогах образуется обледенение.

И ночью, и днем будет преимущественно дуть слабый ветер, местами ожидается туман.

Минимальная температура воздуха в ночь на четверг составит +2..+6 градусов, на севере Видземе - от -1 до +1 градуса. Днем будет до +4..+8 градусов, на севере Видземе - до 0..+3 градусов.