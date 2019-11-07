Чт, 7.11.2019
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В пятницу наконец выглянет солнце

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу в Латвии ожидается облачность с прояснениями, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики. 

Местами возможен моросящий или небольшой дождь. Ночью и утром при ясном небе дороги могут обледенеть, утром будет туман. 

Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+5 градусов, днем +4..+9. 

В Риге пятница пройдет без существенных осадков, возможен туман. Ветер слабый, с юга. Температура воздуха утром составит +3 градуса, днем потеплеет до +8 градусов.

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