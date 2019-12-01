Воскресенье будет довольно солнечным

Местами - главным образом в Видземе - пройдет снег, возможно, сильный. Вечером Курземе с юго-запада настигнут дождевые и снежные тучи.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха достигнет -1..+4 градусов.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +1..+2 градусов.