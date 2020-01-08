Ср, 8.01.2020
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Синоптики на ближайшее время прогнозируют аномальное тепло

Фото иллюстративное

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии сохранится нехарактерно теплая для января погода - температура воздуха составит от -2 до +7 градусов, прогнозируют синоптики.

Не исключено, что в отдельные дни температура воздуха поднимется еще на один или два градуса, а в отдельные ночи при ясном небе возможно понижение температуры ниже нуля.

Теплее всего будет в Курземе, холоднее - в Латгале и на Видземской возвышенности.

Прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что в ближайшие четыре недели средняя температура воздуха в Латвии будет примерно на пять градусов выше нормы.

В третьей декаде месяца температура воздуха, возможно, будет ниже, чем в начале месяца, но больших морозов не ожидается.

Как сообщалось, этой зимой средняя температура воздуха в Латвии превышает +2 градуса. Поскольку и в дальнейшем ожидается теплая погода, зима 2019-2020 года может стать самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Латвии.

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