Синоптики на ближайшее время прогнозируют аномальное тепло

Не исключено, что в отдельные дни температура воздуха поднимется еще на один или два градуса, а в отдельные ночи при ясном небе возможно понижение температуры ниже нуля.

Теплее всего будет в Курземе, холоднее - в Латгале и на Видземской возвышенности.

Прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что в ближайшие четыре недели средняя температура воздуха в Латвии будет примерно на пять градусов выше нормы.

В третьей декаде месяца температура воздуха, возможно, будет ниже, чем в начале месяца, но больших морозов не ожидается.