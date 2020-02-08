Воскресенье пройдет без существенных осадков, выглянет солнце

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. На побережье скорость его порывов будет достигать 12-17 метров в секунду, а вечером воскресенья на южном побережье Курземе - 20 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки также не ожидается существенных осадков, а количество облаков временами будет уменьшаться. Будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов с утра и +4 градуса во второй половине дня.