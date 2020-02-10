Понедельник будет дождливым; ветер начнет стихать к обеду

В понедельник утром скорость южного ветра в порывах достигает 15-20 метров в секунду, местами в Курземе и на побережье Видземе - 22-26 метров в секунду, свидетельствуют данные метеостанций.
В Балтийском море ночью зарегистрированы порывы ветра до 34 метров в секунду.
На западе и в центральной части страны идет дождь, местами также снег.
Днем сохранится преимущественно пасмурная и дождливая погода, на востоке страны ожидается снег.
Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 17-22 метра в секунду. Во второй половине дня ветер начнет ослабевать.
Температура воздуха составит до +3..+8 градусов.
В Риге скорость южного ветра составит до 20 метров в секунду, во второй половине дня ветер ослабнет. Температура воздуха - до +7 градусов.