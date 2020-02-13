Чт, 13.02.2020
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В четверг ожидаются как солнце, так и дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В четверг в Латвии среди облаков выглянет солнце и местами - главным образом в центральной и восточной части страны - ожидаются кратковременные осадки, сообщает агентство LETA. 

Максимальная температура воздуха составит +2..+5 градусов.

Будет  дуть западный, юго-западный ветер на побережье порывами до 15 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки, а воздух прогреется до +5 градусов. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду.

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