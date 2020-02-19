Ср, 19.02.2020
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Погода в среду: не забудьте зонтики!

Дождливая погода. Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В среду на большей части территории Латвии пройдут дожди, самые сильные осадки днем и вечером ожидаются в Курземе и на севере Видземе, местами также возможен мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье Курземе порывами до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +4..+6 градусов.

В Риге в течение дня усилится облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +6 градусов. 

Как сообщалось, не только в начале, но и в конце этой недели в Латвии ожидается сильный ветер. Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет слабым только в четверг. Температура воздуха немного понизится, временами ожидается снег и дождь.

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