Погода в среду: не забудьте зонтики!

По прогнозам синоптиков, будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье Курземе порывами до 18 метров в секунду.

Как сообщалось, не только в начале, но и в конце этой недели в Латвии ожидается сильный ветер. Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет слабым только в четверг. Температура воздуха немного понизится, временами ожидается снег и дождь.