В четверг местами ожидаются сильные снегопады; объявлено предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на востоке страны оранжевое предупреждение, толщина снежного покрова местами может достигнуть 16 см.

Другая зона осадков в четверг сохранится в Курземе, откуда она распространится на восток, затронув Земгале и Рижский район. Небо преимущественно будет затянуто облаками, более солнечная погода ожидается на юго-западе Видземе, в Селии и в окрестностях Даугавпилса.

Галерея: Февральский день на Луцавсале

Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления, на побережье Курземе ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0..+5 градусов, а на севере Видземе она опустится до -1 градуса.