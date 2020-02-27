В четверг местами ожидаются сильные снегопады; объявлено предупреждение

В четверг в дальневосточных и северо-восточных краях Латвии ожидаются интенсивные снегопады - самый глубокий снежный покров образуется в Латгале на границе с Россией, а также в районе Алуксне, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на востоке страны оранжевое предупреждение, толщина снежного покрова местами может достигнуть 16 см.
Другая зона осадков в четверг сохранится в Курземе, откуда она распространится на восток, затронув Земгале и Рижский район. Небо преимущественно будет затянуто облаками, более солнечная погода ожидается на юго-западе Видземе, в Селии и в окрестностях Даугавпилса.
Галерея: Февральский день на Луцавсале
Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления, на побережье Курземе ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
Температура воздуха составит 0..+5 градусов, а на севере Видземе она опустится до -1 градуса.
В Риге в четверг будет периодически выглядывать солнце, во второй половине дня и вечером ожидается дождь и снег. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +4 градусов.