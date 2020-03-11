В среду по всей стране пройдут дожди; усилится ветер

В среду в Латвии ожидается облачная погода, пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
Наиболее интенсивные осадки пройдут с утра, днем - на востоке страны, местами в Курземе и Видземе - и вечером.
Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха составит +5..+9 градусов.
В Риге с утра ожидаются умеренные дожди, возможны осадки и позже. Западный, юго-западный ветер усилится до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до +7..+8 градусов.