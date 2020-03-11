В среду по всей стране пройдут дожди; усилится ветер

Наиболее интенсивные осадки пройдут с утра, днем - на востоке страны, местами в Курземе и Видземе - и вечером.

Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит +5..+9 градусов.