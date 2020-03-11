Синоптики предупреждают: в четверг погода начнет меняться

В четверг в Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, который к вечеру достигнет скорости в порывах 20-25 м/c, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность, дождь пройдет только местами. Ветер умеренный с запада, юго-запада, на побережье порывами до 18 метров в секунду, температура воздуха составит +1..+5 градусов.
Днем будет в основном облачно, временами дождь. Ветер во второй половине дня усилится в Курземе, а затем и на остальной части страны. Вечером и в ночь на пятницу его скорость составит до 25 м/c, на Курземском побережье - до 30 м/c.
В Риге во второй половине дня и вечером будет дождливо, усилится ветер. Температура ночью составит около +3 градусов, днем потеплеет до +8.