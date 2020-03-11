Синоптики предупреждают: в четверг погода начнет меняться

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, дождь пройдет только местами. Ветер умеренный с запада, юго-запада, на побережье порывами до 18 метров в секунду, температура воздуха составит +1..+5 градусов.

Днем будет в основном облачно, временами дождь. Ветер во второй половине дня усилится в Курземе, а затем и на остальной части страны. Вечером и в ночь на пятницу его скорость составит до 25 м/c, на Курземском побережье - до 30 м/c.