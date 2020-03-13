Буря в Латвии стихла; такого сильного ветра не было с 2014 года

Ранним утром пятницы порывы западного ветра в Латвии более не превышали 23-29 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Ночью наиболее сильные порывы были зарегистрированы в Видземе, где они местами достигали 23-29 м/с, самый сильный ветер зарегистрирован на метеорологической станции в Зосени. В Риге порывы ветра усилились до 23 м/с в центре города и до 28 м/с у моря.
В последние сутки порывы ветра на большей части страны достигли 20-25 м/с, но вечером в четверг на западном побережье Курземе были зарегистрированы порывы до 26-29 м/с, в Лиепае - до 34 м/с. По шкале Бофорта, Лиепаи коснулась сильная буря.
В прошлый раз столь сильные порывы ветра в Латвии были зарегистрированы 13 декабря 2014 года.
Утром в пятницу по всей стране облачно, местами идут небольшие дожди. Температура воздуха составляет +2..+5 градусов.
В Риге ветер стих до 13 м/с, столбик термометра поднялся до +4..+5 градусов.