Буря в Латвии стихла; такого сильного ветра не было с 2014 года

Ночью наиболее сильные порывы были зарегистрированы в Видземе, где они местами достигали 23-29 м/с, самый сильный ветер зарегистрирован на метеорологической станции в Зосени. В Риге порывы ветра усилились до 23 м/с в центре города и до 28 м/с у моря.