В пятницу cохранится ветреная погода с осадками

В пятницу скорость западного ветра в порывах не превысит 12-18 метров в секунду, а вечером он начнет стихать, прогнозируют синоптики.
Временами будет солнце, но возможны и осадки - в основном дождь, а также мокрый снег и град. Вечером и в ночь на субботу местами ожидаются сильные осадки, может образоваться снежный покров.
Максимальная температура воздуха составит +4..+7 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, вечером возможен мокрый снег. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 13 метров в секунду, температура воздуха составит +6..+7 градусов.