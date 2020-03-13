Пт, 13.03.2020
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В пятницу cохранится ветреная погода с осадками

Туманное утро в Риге. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу скорость западного ветра в порывах не превысит 12-18 метров в секунду, а вечером он начнет стихать, прогнозируют синоптики.

Временами будет солнце, но возможны и осадки - в основном дождь, а также мокрый снег и град. Вечером и в ночь на субботу местами ожидаются сильные осадки, может образоваться снежный покров.

Максимальная температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, вечером возможен мокрый снег. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 13 метров в секунду, температура воздуха составит +6..+7 градусов.

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