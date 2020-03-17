В среду ожидаются дождь и порывистый ветер

Наибольшее количество осадков ожидается днем в Курземе и Видземе. Кроме того, в течение дня усилится юго-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 12-17 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы ветра скоростью до 17-22 метров в секунду.

В Риге в среду будет пасмурная погода, главным образом во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Кроме того, до 15 метров в секунду усилятся порывы юго-западного ветра. Температура воздуха поднимется до +4 градусов ночью и до +8 градусов днем.