Ср, 18.03.2020
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Мороз до -10 градусов и солнце. Прогноз синоптиков на следующую неделю

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Последние полгода погодные условия в Латвии в основном определяли циклоны, поэтому преобладала пасмурная, влажная и ветреная погода, но в ближайшие недели ожидаются антициклоны и в основном солнечная погода, прогнозируют синоптики.

В эти выходные в Латвию придет мощный антициклон, который принесет холодный воздух из Арктики. В конце этой и начале следующей недели по всей стране температура воздуха ночью опустится ниже нуля, местами до -10 градусов.

Самыми холодными днями будут 21 и 22 марта, когда температура воздуха днем составит -1..+4 градуса.

Однако уже на следующей неделе морозы ослабнут, а днем станет теплее. Во второй половине недели дневная температура может превысить +10 градусов.

В связи с сухой погодой постепенно будет повышаться пожароопасность, и, вероятно, увеличится количество пожаров прошлогодней травы.

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