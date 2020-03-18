Мороз до -10 градусов и солнце. Прогноз синоптиков на следующую неделю

Последние полгода погодные условия в Латвии в основном определяли циклоны, поэтому преобладала пасмурная, влажная и ветреная погода, но в ближайшие недели ожидаются антициклоны и в основном солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В эти выходные в Латвию придет мощный антициклон, который принесет холодный воздух из Арктики. В конце этой и начале следующей недели по всей стране температура воздуха ночью опустится ниже нуля, местами до -10 градусов.
Самыми холодными днями будут 21 и 22 марта, когда температура воздуха днем составит -1..+4 градуса.
Однако уже на следующей неделе морозы ослабнут, а днем станет теплее. Во второй половине недели дневная температура может превысить +10 градусов.
В связи с сухой погодой постепенно будет повышаться пожароопасность, и, вероятно, увеличится количество пожаров прошлогодней травы.