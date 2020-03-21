Местами по Латвии ожидается снег

В субботу в Курземе периодически будет идти снег, местами ожидается сильный снегопад, прогнозируют синоптики.
В других районах страны ожидается кратковременный снег. Облачность будет небольшой и переменной.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. На западном побережье Курземе его порывы усилятся до 18 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до 0..+4 градуосв.
В Риге осадков не ожидается, облака частично будут закрывать небо, будет дуть умеренный северный ветер, а температура воздуха поднимется до +3 градусов.