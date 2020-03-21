Местами по Латвии ожидается снег

В других районах страны ожидается кратковременный снег. Облачность будет небольшой и переменной.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. На западном побережье Курземе его порывы усилятся до 18 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до 0..+4 градуосв.