Сб, 21.03.2020
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Местами по Латвии ожидается снег

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В субботу в  Курземе периодически будет идти снег, местами ожидается сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

В других районах страны ожидается кратковременный снег. Облачность будет небольшой и переменной.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. На западном побережье Курземе его порывы усилятся до 18 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до 0..+4 градуосв.

В Риге осадков не ожидается, облака частично будут закрывать небо, будет дуть умеренный северный ветер, а температура воздуха поднимется до +3 градусов.

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