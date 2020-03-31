В среду - небольшой снег и дождь

Самыми скользкими с утра будут дороги в Видземе и Латгале. Минимальная температура воздуха ночью составит +2..-4 градуса. Скорость порывов западного, юго-западного ветра на побережье - до 18 метров в секунду.

В Риге в среду ожидается небольшой кратковременный дождь, сквозь облака будет проглядывать солнце. Скорость порывов западного, юго-западного ветра - до 12 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит от 0 градусов ночью до +8 градусов во второй половине дня.