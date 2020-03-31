В среду - небольшой снег и дождь

В ночь на среду небо над Латвией затянут тучи, на большей части территории страны пройдет небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.
Самыми скользкими с утра будут дороги в Видземе и Латгале. Минимальная температура воздуха ночью составит +2..-4 градуса. Скорость порывов западного, юго-западного ветра на побережье - до 18 метров в секунду.
Днем облачность уменьшится. Во второй половине дня преимущественно в южных районах страны пройдет небольшой кратковременный дождь.
Скорость порывов западного ветра днем составит 9-14 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +3..+9 градусов.
В Риге в среду ожидается небольшой кратковременный дождь, сквозь облака будет проглядывать солнце. Скорость порывов западного, юго-западного ветра - до 12 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит от 0 градусов ночью до +8 градусов во второй половине дня.
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