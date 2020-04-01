Ср, 1.04.2020
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На следующей неделе ожидается по-летнему теплая погода

Собака. Солнечный день.

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Следующая неделя станет в Латвии самой теплой с начала года, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ближайшие дни погодные условия будет предопределять сильный циклон, в пятницу скорость западного, юго-западного ветра достигнет 18-26 метров в секунду, временами ожидаются осадки.

В конце недели станет более сухо и солнечно. В ночь на субботу, воскресенье и понедельник ожидаются заморозки. В воскресенье во второй половине дня потеплеет до +6..+12 градусов.

В начале будущей недели станет теплее - по нынешним прогнозам, температура достигнет +15..+19 градусов. Прохладнее будет на побережье.

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