Воскресенье - последний прохладный день перед резким потеплением

В ночь на воскресенье минимальная температура воздуха составит +1..-4 градуса, на побережье - до +4 градусов. В первой половине ночи ожидается преимущественно ясная погода, позже местами образуется туман.

Днем количество облаков будет переменным, более солнечным день будет в Видземе и Латгале. Во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ожидается слабый или умеренный западный ветер.

В Риге в воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем - до +10 градусов.