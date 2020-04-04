Воскресенье - последний прохладный день перед резким потеплением

Во второй половине дня в воскресенье, 5 апреля, температура воздуха в Латвии составит только +6..+11 градусов, однако в понедельник температура воздуха уже составит +11..+16 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье минимальная температура воздуха составит +1..-4 градуса, на побережье - до +4 градусов. В первой половине ночи ожидается преимущественно ясная погода, позже местами образуется туман.
Днем количество облаков будет переменным, более солнечным день будет в Видземе и Латгале. Во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ожидается слабый или умеренный западный ветер.
В Риге в воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем - до +10 градусов.
Как сообщалось, на следующей неделе температура воздуха может повыситься до +20 градусов.