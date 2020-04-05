Вс, 5.04.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Воскресенье будет довольно солнечным и теплым

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье в Латвии рассеется туман, но на западе страны увеличится облачность, сообщает агентство LETA.

Более солнечный день ожидается в Видземе и Латгале. Местами в западной и центральной частях страны может пройти небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +6..+11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +10 градусов.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Читать также

НАВЕРХ