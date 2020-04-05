Воскресенье будет довольно солнечным и теплым

Более солнечный день ожидается в Видземе и Латгале. Местами в западной и центральной частях страны может пройти небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +6..+11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +10 градусов.