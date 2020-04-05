Воскресенье будет довольно солнечным и теплым

В воскресенье в Латвии рассеется туман, но на западе страны увеличится облачность, сообщает агентство LETA.
Более солнечный день ожидается в Видземе и Латгале. Местами в западной и центральной частях страны может пройти небольшой дождь.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +6..+11 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +10 градусов.
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