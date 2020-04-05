Начало следующей недели будет очень теплым. Но это ненадолго

Наиболее высокая температура воздуха ожидается во второй половине дня во вторник, когда при порывистом юго-западном ветре воздух прогреется до +16..+19 градусов, а на западом побережье Курземе и побережье Видземе - до +9..+14 градусов.

На следующих выходных температура воздуха ночью местами опустится до -5 градусов, днем не будет теплее +10 градусов, свидетельствует последний прогноз Global Forecast System. В целом же прогнозы на пасхальные выходные пока еще не ясны.

Ожидается, что осадков будет мало, погода будет солнечной, на Пасху возможен циклон и большее количество осадков.