Во вторник в Латвии ожидаются снегопады, град и дождь

Местами, особенно в Видземе и на востоке от Риги, с утра и днем ожидается сильный снег.

Дороги местами будут скользкими, с утра и вечером во многих районах Латвии они будут заснежены и обледенеют.

Температура воздуха ночью опустится до +2..-3 градусов, максимальная температура днем составит +1..+6 градусов.

Скорость порывов западного, северо-западного ветра с утра и днем увеличится до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду.