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Во вторник в Латвии ожидаются снегопады, град и дождь

Снег в Риге

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник, 14 апреля, в Латвии временами ожидаются осадки - преимущественно снегопады, а местами - град и небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Местами, особенно в Видземе и на востоке от Риги, с утра и днем ожидается сильный снег.

Дороги местами будут скользкими, с утра и вечером во многих районах Латвии они будут заснежены и обледенеют.

Температура воздуха ночью опустится до +2..-3 градусов, максимальная температура днем составит +1..+6 градусов.

Скорость порывов западного, северо-западного ветра с утра и днем увеличится до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду.

В Риге во вторник пройдет мокрый снег и небольшой дождь. Скорость порывов ветра составит до 19 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +5 градусов.

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