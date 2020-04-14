В среду Латвию пересечет новая зона осадков

В других регионах страны пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня начиная с запада небо прояснится.

Будет дуть умеренный западный ветер, его порывы могут составить до 11-16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса, на побережье - до +5 градусов. Днем температура повысится до +5..+11 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшой дождь, ближе к вечеру выглянет солнце. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +8 градусов днем.