В четверг в Латвии ожидается буря

Предстоящей ночью и завтра утром ветер усилится, и днем его порывы на большей части территории страны составят 22-27 метров в секунду.

Меньше сильный ветер затронет Курземе. Во всех регионах страны ветер может ломать деревья и причинять другие разрушения.

В Риге порывы ветра в четверг могут превысить 25 метров в секунду.

В четверг вечером ветер резко ослабнет, но в пятницу вновь усилится до 13-18 метров в секунду. В субботу и воскресенье также будет дуть холодный северный, северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +10 градусов, местами возможен снег.