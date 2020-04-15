В четверг в Латвии ожидается буря

В четверг западный, северо-западный ветер в Латвии перерастет в бурю, предупреждают синоптики.
Предстоящей ночью и завтра утром ветер усилится, и днем его порывы на большей части территории страны составят 22-27 метров в секунду.
Меньше сильный ветер затронет Курземе. Во всех регионах страны ветер может ломать деревья и причинять другие разрушения.
В Риге порывы ветра в четверг могут превысить 25 метров в секунду.
В четверг вечером ветер резко ослабнет, но в пятницу вновь усилится до 13-18 метров в секунду. В субботу и воскресенье также будет дуть холодный северный, северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +10 градусов, местами возможен снег.
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